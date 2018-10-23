Глава Приморья позавтракал со школьниками

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-23T08:26:07+03:00

И тут же пообещал увеличить вдвое средства на питание детей

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил о том, что необходимо увеличить затраты на питание школьников, после того как позавтракал в школе посёлка Светлогорье.

Во время рабочей поездки в Пожаркский район он посетил местное учебное заведение и понял, что 21 рубля в день (именно такая сумма сегодня заложена в бюджете края на одного ученика) – крайне мало для полноценного приёма пищи.

- Да уж, особо не разгонишься! Завтраки должны быть полноценными и сытными, включать в себя качественные молочные продукты. Нельзя экономить на детях, – и пообещал с нового года увеличить вдвое расходы на питание детей.

Также, чиновник предложил местным властям организовать для школьников уроки физкультуры на ближайшей горнолыжке. Необходимое снаряжение, по его словам, поможет приобрести краевая администрация. Средства же на ремонт крыш в светлогорской школе и детсаду направят после утверждения бюджета на 2019 год.