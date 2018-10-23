Вернуть любой ценой: приморец за неделю собрал 253 тысячи , чтобы спасти любимый «равчик»

СЕГОДНЯ 09:45 2018-10-23T09:45:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Всего лишь 8 дней понадобилось приморцу, чтобы найти 253 тысячи 600 рублей и покрыть долг, который от него требовали погасить судебные приставы. Стоило только стражам правопорядка арестовать «железного коня», который принадлежал должнику, как тот сразу же разыскал необходимую сумму.

Компании ООО«ПравКом» он был должен более 237 тысяч, однако гасить задолженность не торопился. Но стоило Toyota Rav 4 оказаться на арестплощадке, как деньги житель Владивостока нашёл, да ещё и оплатил исполнительский сбор – 16,6 тысяч рублей.