Во Владивостоке на «японку» наехал грузовик

СЕГОДНЯ 10:21 2018-10-23T10:27:09+03:00

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Во Владивостоке военный грузовик раздавил автомобиль Subaru Legacy. Как сообщили в паблике «ДПС Контроль», водитель ЗИЛа сдавал назад в Брестском переулке, не заметил сзади припаркованную «японку» и попросту наехал на неё.

В комментариях к записи объявился и очевидец произошедшего. По словам пользователя инстаграм, он сидел на заднем сидении.

- Ему сначала сигналили, а потом не успели включить заднюю и просто выскочили! Возникло ощущение, что он просто сейчас переедет, - пишет мужчина. На его личной странице также есть фото с места происшествия.

Фото: ДПС-Контроль

Сейчас выясняются все подробности произошедшего. По предварительным данным, иномарка просто попала в «мёртвую зону» грузовика. Однако почему военный водитель не среагировал на звуковые сигналы пока что неизвестно.