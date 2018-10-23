В Приморье утвердили перечень льгот для «детей войны»

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-23T11:11:30+03:00

В категорию «дети войны» входят люди, рождённые с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года Фото: Анна САДОВНИКОВА

В список вошло освобождение от некоторых видов налогов, компенсации и расширение денежных выплат

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Поправки к законопроекту о «детях войны» сегодня озвучили на внеочередном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморья. Изменения внёс врио губернатора края Олег Кожемяко, передаёт пресс-служба краевой администрации.

Согласно документу «детям войны» полагается компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Также предусмотрена полная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Льготы коснутся и по транспортному налогу. Для этой категории людей полагаются и ежегодные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны.

Законопроект парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. Окончательно утверждение рассмотрят на ближайшем заседании ЗСПК, а его вступление в силу предусмотрено по истечению 10 дней со дня официального опубликования.

Отмечается, что предлагаемый закон – базовый и будет дополняться с учетом предложений депутатов всех политических партий.

Напомним, что сегодня приморским «детям войны» выделили первые шесть миллионов из краевого бюджета. Все пенсионеры края, подходящие по возрасту, получат деньги в ближайшее время.

СПРАВКА «КП»

Статус «детей войны» предусмотрен для тех людей, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживает на территории Приморского края.