В Приморье утвердили перечень льгот для «детей войны»
Поправки к законопроекту о «детях войны» сегодня озвучили на внеочередном заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморья. Изменения внёс врио губернатора края Олег Кожемяко, передаёт пресс-служба краевой администрации.
Согласно документу «детям войны» полагается компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50%. Также предусмотрена полная компенсация расходов на оплату взноса на капитальный ремонт. Льготы коснутся и по транспортному налогу. Для этой категории людей полагаются и ежегодные выплаты ко Дню Победы в Великой Отечественной войне и ко Дню окончания Второй мировой войны.
Законопроект парламентарии приняли во втором и третьем чтениях. Окончательно утверждение рассмотрят на ближайшем заседании ЗСПК, а его вступление в силу предусмотрено по истечению 10 дней со дня официального опубликования.
Отмечается, что предлагаемый закон – базовый и будет дополняться с учетом предложений депутатов всех политических партий.
Напомним, что сегодня приморским «детям войны» выделили первые шесть миллионов из краевого бюджета. Все пенсионеры края, подходящие по возрасту, получат деньги в ближайшее время.
СПРАВКА «КП»
Статус «детей войны» предусмотрен для тех людей, кто родился с 22 июня 1928 года по 3 сентября 1945 года и постоянно проживает на территории Приморского края.