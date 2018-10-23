2018-10-23T11:10:46+03:00
Общество

Уже завтра сквозь облака вновь проглянет солнце

Ночью же приморье ждут грозовые дожди
Софья КУЧИНА
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Фото:https://www.gismeteo.ruФото:https://www.gismeteo.ru
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После солнечных и тёплых выходных, дожди неожиданно накрыли Приморский край. Не смотря на прогнозы синоптиков, всем хотелось верить, что непогода не будет торопиться в солнечную осень. Однако 23 октября Приморье оказалось в зоне фронтальных разделов. Весь день площадь распространения и интенсивность ливней только увеличивалась. Над Владивостоком грохотали грозы. Столбики термометров заметно опустились вниз. Этой ночью не придётся надеяться на потепление, прогнозируют синоптики. Наоборот – дожди с грозами сохранятся.

Однако уже завтра атмосферное давление начнёт расти, дожди прекратятся, большую часть края прояснит. Только утром, на северо-востоке края ещё немного поморосит. За фронтом начнёт поступать более холодный воздух, но похолодание будет слабее сегодняшнего. Так что среда будет тёплой. Воздух прогреется до +12…+19 °C.. Ночью же температура воздуха опустится до +6…+9 °C.

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