2018-10-24T01:39:23+03:00
Общество

Во Владивосток вернулось солнечное бабье лето

Синоптики обещают, что это ненадолго
Софья КУЧИНА
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Фото:http://crosti.ru/patterns/view/189154Фото:http://crosti.ru/patterns/view/189154
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Сегодня, 24 октября, погоду в Приморье определяет тыловая часть циклона. В крае переменная облачность, на севере местами небольшой, местами умеренный дождь. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +12...+17°C. Температура воды в Амурском заливе +14°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине юго-западный до сильного. Температура воздуха +14...+16°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный, утром слабый. Температура воздуха +15...+17°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер западный умеренный. Температура воздуха +14...+16°C.

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