2018-10-24T02:10:07+03:00
Происшествия

Торговцев «спидами» из столицы ДФО осудили во Владивостоке

Молодые люди планировали расширить свой бизнес, но попались почти с килограммом «синтетики»
Софья КУЧИНА
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Фото: https://sairon.ru/narkotik/narkotik-amfetaminФото: https://sairon.ru/narkotik/narkotik-amfetamin
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Во Владивостоке осудили двух хабаровчан, решивших заняться наркосбытом в нашем городе. Как установили в Ленинском районном суде, молодые люди приторговывали так называемыми «спидами» в Хабаровске: покупали крупную партию наркотика и делали закладки в различных местах. Клиенты переводили средства на интернет-кошельки, после чего забирали свою дозу по указанному адресу.

Как известно, денег много не бывает и дельцы решили расширить сферу «бизнеса». В декабре 2016 они прибыли во Владивосток с товаром. Здесь их и задержали сотрудники ФСБ.

При досмотре у одного из «барыг» нашли свёрток с наркотиков массой 49,06 граммов, в сумке у второго – 120 свёртков массой 823,632 грамма.

Коллегиальным решением судьи назначили виновным по 14 лет и 6 месяцев исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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