Парень на «Лексусе» сел на пять суток за побег от инспекторов ДПС

СЕГОДНЯ 03:13 2018-10-24T03:13:29+03:00

Удирая от полицейских, он врезался в два попутных авто

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Внимание инспекторов ДПС сразу же привлёк «Лексус» без номеров в районе дома № 42 «В» по улице Маковского. Водителя попросили остановиться, но тот проигнорировал известный всем автовладельцам жест, увеличил скорость и попытался скрыться.

Однако уехал недалеко: двигаясь по той же улице в сторону Артёма, он не справился с управлением и врезался в «Тойоту Ленд Крузер» и «Тойоту Короллу Спасио», после чего въехал в бетонное разделительное ограждение.

В ДТП пострадала 59-летняя женщина – водитель «Спасио», она повредила шейные позвонки.

Оказалось, что водитель «Лексуса» - 25-летний житель Владивостока. Удостоверение он получил в 2011 году. Пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения гонщик отказался.

Мужчину привлекли к административной ответственности сразу по нескольким статьям: «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения», «Управление ТС без номеров» транспортным средством без государственных регистрационных знаков, «Управление транспортным средством без страховки», а также «Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо технических средств организации дорожного движения.

За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд Советского района назначил правонарушителю 5 суток административного ареста.