Жительница Врангеля обматерила полицейского и теперь ждёт суда
Представитель закона пришёл, чтобы утихомирить нарушителей порядка, но сам "огрёб"
Фото: youtube.com
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Жительница Находки пойдёт под суд за то, что обматерила полицейского.
По версии следствия, ночью в ОМВД по Находке позвонили жильцы дома по улице Беринга в посёлке Врангель. Они сообщили о нарушителях общественного порядка.
Когда на место прибыл сотрудник патрульно-постовой службы, нарушительница спокойствия вышла в подъезд и стала оскорблять полицейского матом.
Сейчас уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти направлено в суд.