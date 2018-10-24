Жительница Врангеля обматерила полицейского и теперь ждёт суда

СЕГОДНЯ 04:04 2018-10-24T04:04:17+03:00

Представитель закона пришёл, чтобы утихомирить нарушителей порядка, но сам "огрёб"

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Жительница Находки пойдёт под суд за то, что обматерила полицейского.

По версии следствия, ночью в ОМВД по Находке позвонили жильцы дома по улице Беринга в посёлке Врангель. Они сообщили о нарушителях общественного порядка.

Когда на место прибыл сотрудник патрульно-постовой службы, нарушительница спокойствия вышла в подъезд и стала оскорблять полицейского матом.

Сейчас уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти направлено в суд.