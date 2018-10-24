2018-10-24T05:23:29+03:00
Происшествия

Приморские следователи раскрыли двойное убийство

Смертельно пьяный мужчина зарезал свою сожительницу и знакомого
Софья КУЧИНА
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Фото: http://polit.ru/news/2017/11/29/school_attack/Фото: http://polit.ru/news/2017/11/29/school_attack/
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Следственные органы Следственного комитета по Приморью раскрыли двойное убийство.

Жуткая трагедия произошла в Находке в 15 июня этого года. Смертельно пьяный мужчина устроил настоящую кровавую баню для своей сожительницы и знакомого. Схватившись за нож, он нанёс им множество ударов, от которых те впоследствии скончались.

Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.

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