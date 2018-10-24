Приморские следователи раскрыли двойное убийство
Смертельно пьяный мужчина зарезал свою сожительницу и знакомого
Фото: http://polit.ru/news/2017/11/29/school_attack/
Изменить размер текста:
Следственные органы Следственного комитета по Приморью раскрыли двойное убийство.
Жуткая трагедия произошла в Находке в 15 июня этого года. Смертельно пьяный мужчина устроил настоящую кровавую баню для своей сожительницы и знакомого. Схватившись за нож, он нанёс им множество ударов, от которых те впоследствии скончались.
Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело направлено в суд на рассмотрение.