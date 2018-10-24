19-летний житель Артёма поплатится за «любовь» с малолеткой
Этим летом парень вступил в половую связь с девушкой, которой не было и 16 лет
Фото: https://timeforwoman.ru
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В Артёме скоро осудят 19-летнего парня за связь с несовершеннолетней. Как стало известно, этим летом парень вступил в половую связь с девушкой, которой ещё не исполнилось и шестнадцати лет.
Следствие собрало достаточно доказательств и утвердило обвинительное заключение. Дело направлено в суд.
«КП» напоминает, что возраст согласия в РФ наступает в 16 лет, а возраст ответственности за сексуальное насилие с 14 лет.