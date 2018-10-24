Аэройога на авто: девушка-водитель из Уссурийска улетела в канаву, пытаясь уйти от столкновения
Выезжая со второстепенной водитель Passo не заметил машину на главной дороге
Фото: "Экипажи ДПС"
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В Уссурийске произошло страшное ДТП на Комсомольской, 74 возле магазина «Гиперавто». Водитель Toyota Passo, выезжая со второстепенной дороги, то ли не заметил Toyota Corolla то ли попросту решил её подрезать, но закончился этот маневр трагически. Пытаясь уйти от неминуемого столкновения, девушка-водитель вильнула вправо и улетела в канаву. В процессе полёта автомобиль встал «на голову» и застрял между трубами, которые там чинили, и земляным отсыпом.
О происшествии сообщил инстаграм-паблик «Экипажи ДПС». Сейчас выясняются обстоятельства аварии.