Называется нашёл: В Уссурийске у водителя из Владивостока изъяли свёрток с самодельным наркотиком

СЕГОДНЯ 08:55 2018-10-24T08:55:47+03:00

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В Уссурийске на улице Лесной сотрудники ГАИ задержали водителя с наркотиками в машине.

В салоне «Тойоты Короллы» тридцатилетнего жителя Владивостока полицейские нашли три шприца и бумажный свёрток с бурым веществом.

Когда криминалисты сделали экспертизу, то оказалось, что это смесь табака и гашишного масла. Вес находки потянул на 30 граммов, а это уже особо крупный размер. Мужчину, конечно же задержали. В отделении он признался, что обнаружил кусты дикорастущей конопли и из них приготовил для себя наркотик.

Стражи порядка подозревали, что «повар» уже мог употребить свой кулинарный шедевр и попросили его пройти медицинское освидетельствование. Однако тот от процедуры отказался. За отказ он получил административный протокол, за правонарушение сутки ареста.

Сейчас следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотиков без цели сбыта». Теперь нарушитель может лишиться свободы на срок от трёх до десяти лет, а также заплатить полумиллионный штраф.