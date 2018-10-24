2018-10-24T10:32:58+03:00
Общество

В Ольгинском районе из-за взрыва колеса в ДТП погибла юная пассажирка авто

Водителя госпитализировали
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.mastergrad.com/forums/t209834-ot-chego-vzryvayutsya-kolesa/Фото: http://www.mastergrad.com/forums/t209834-ot-chego-vzryvayutsya-kolesa/
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В районе 370 километра дороги «Находка – Лазо – Ольга - Кавалерово» столкнулись два автомобиля, сообщает «КП» со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

Водитель Toyota Camry ехал из Ольги, когда у его авто взорвалось колесо. От неожиданности шофёр потерял управление и врезался во встречную машину. На место прибыли сотрудники ГАИ и бригада скорой помощи.

От удара 17-летняя пассажирка «Камри» погибла на месте, 22-летнего водителя госпитализировали. Стаж вождения парня - 4 года.

Водителю и пассажиру второго ТС медики оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Прямо сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Хотим отметить, что внезапный разрыв резины очень часто приводит к полной потере контроля над авто. Причиной этого может стать как слишком высокая скорость движения, так и незамеченные грыжи на шинах.

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