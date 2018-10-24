Проект «Поколение М» открыл во Владивостоке фотовыставку мирового уровня

СЕГОДНЯ 10:56 2018-10-24T10:58:04+03:00

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«МТС» в рамках собственного творческо-благотворительного проекта «Поколение М» сообщает об открытии во Владивостоке фотовыставки мирового уровня «Гран-при по-русски», где собраны работы советских и российских победителей международной премии «World Press Photo» за последние полвека. Выставка открылась в Большом ГУМе и будет работать до 14 ноября.

Зал выставки.

Выставка «Гран-при по-русски» считается одним из наиболее успешных проектов в издательской и выставочной деятельности мирового уровня. Это первая в мире национальная выставка фотожурналистики. На снимках – первый выход в открытый космос, спортивные победы, портреты уникальных личностей, практически все памятные события нашей страны за последние 60 лет, сделанные ведущими отечественными фоторепортерами. Уже несколько лет экспозиция собирает аншлаги в России и за рубежом, во Владивостоке она впервые.

Зрители на выставке.

Фотовыставка стала частью образовательного тура «Поколение М», цель которого - предоставить равные возможности для реализации творческого потенциала всем детям, вне зависимости от их места проживания. В этом сезоне молодое поколение будет обучаться искусству фотожурналистики, в честь открытия выставки Владивосток посетили организатор проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» и наставник проекта «Поколение М» Василий Прудников и шестикратный лауреат премии World Press Photo Александр Лыскин. Мастера провели для юных фотографов серию мастер-классов, городской фотокросс и дали старт фотоконкурсу, по итогам которого лучшие работы войдут в фотопроект «Поколение М: Live».

Зрители на выставке.

«Поколение М» уже полюбился жителям Приморья. Весной наш город стал центром масштабного fashion-тура в рамках проекта, где школьники попробовали себя в дизайне одежды и прикоснулись к миру высокой моды. Результат не заставил себя ждать – Лиза Рослик из Владивостока стала лучшим юным дизайнером России и уже приняла участие в Неделе Моды в Москве. Сейчас мы привозим фотовыставку мирового уровня, чтобы ребята видели, какие фотоработы получают признание мирового сообщества, и понимали, к чему можно стремиться, — говорит ди ректор приморского филиала МТС Евгения Сысоева. — Мы уверены, что выставка вдохновит на творческие занятия еще большее число юных талантов и наши приморские звездочки еще не раз прославят наш регион на всероссийской арене».

Организаторы выставки.

«Выставка будет интересна как профессиональным фотографам, так и любителям культурного досуга, родителям и детям, творческой молодежи. Мы стремимся привлечь внимание приморцев к важности творческого развития подрастающего поколения, поэтому проводим творческие встречи для зрителей всех возрастов, включая родителей с детьми. Надеюсь, нам удалось увлечь их фототворчеством и помочь сделать первые шаги на этом поприще, чтобы отечественная фотошкола развивалась. Я также надеюсь, что результат своего творчества ребята загрузят на сайт проекта «Поколение М», чтобы мы могли выбрать лучших», - отметил куратор выставки, фотожурналист, организатор проекта «РУСС ПРЕСС ФОТО» и руководитель фотонаправления проекта «Поколение М» Василий Прудников.

«Мы благодарны проекту «Поколение М» за возможность для наших детей пообщаться с мастерами столь высокого уровня в самых разных областях. В муниципальных детских школах искусств пока нет образовательных программ по фотографии и дизайнерскому искусству, и такое общение позволяет ребятам, интересующимся этими направлениями, выйти на новую ступень — в том числе, побеждать в конкурсах всероссийского уровня. Не могу не отметить, что из работ участников мастер-класса будет сформирована выставка, которую Владивосток увидит в начале следующего года», — рассказала главный специалист управления культуры администрации города Владивостока Мария Хасанова.