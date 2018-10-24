Лучших почтовиков Приморья наградили в честь 80-летия края

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-24T11:05:00+03:00

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Памятным знаком отличия удостоена почтальон Татьяна Савченко из поселка Пограничного. Доброжелатель и отзывчивость помогают ей более 13 лет доставлять почту и периодические издания односельчанам, а также стать наставником для многих новых работников и заслужить уважение у жителей родного поселка.

Татьяна Савченко в совершенстве знает свою работу и охотно делится своими знаниями с молодежью. Это истинный наставник молодежи - десятки почтовых работников Пограничного района прошли ее обучение. Каждый год она становится активистом муниципальной акции <Помоги собраться в школу>, собирая товары и канцелярские принадлежности для детей из многодетных семей.

Почтальон Татьяна Савченко.

Благодарность за вклад в развитие Приморского края получил коллектив Находкинского почтамта Почты России. В структурном подразделении трудятся 620 человек. Работники активно участвуют в социальной жизни региона, проводят благотворительную акцию по подписке <Дерево добра> для детей, оставшихся без попечения родителей, а также для одиноких стариков. В рамках городского культурно-образовательного проекта Находки игровая площадка Почты России стала одной из самых популярных среди детей младшего школьного возраста.

С получением знаков отличия за заслуги перед Приморским краем работников Почты России поздравили главы муниципальных образований, отметив важную роль предприятия в жизни региона.

Сегодня Почта России является крупнейшим работодателем в Приморском крае, в почтовой отрасли трудятся около 5000 человек. Предприятие обеспечивает почтовой связью все населенные пункты региона, участвует в развитии региональных социально ориентированных проектов с использованием инфраструктуры Почты России. В год 80-летия края на предприятии ведется работа по повышению доступности востребованных банковских услуг в сельских почтовых отделениях.