Завтра во Владивостоке будет также тепло и солнечно, как сегодня

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-24T11:16:53+03:00

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Ещё вчера Приморье находилось в зоне фронтальных разделов циклона: весь день и ночь лил дождь, дул сильный ветер и гремела гроза. Общее количество осадков составило от 8 до 40 миллиметров. Температура воздуха же поднялась до +12…+17 °C. Над Владивостоком уже под ночь опять начался сильнейший ливень.

Но уже сегодня, 24 октября непогода отступила и выглянуло солнце. Весь день было тепло и безветренно.

Завтра, 25 октября ожидается такой же погожий денёк. Несмотря на то что максимальные осенние температуры пошли на спад, день всё равно будет очень тёплым по сравнению со вчерашним. В Владивостоке воздух прогреется до +14…+16.