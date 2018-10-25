Четверг во Владивостоке будет ветреным, но без дождя

СЕГОДНЯ 00:28 2018-10-25T00:28:36+03:00

Заморозки обещают уже на этих выходных, кроме того, Приморье ожидают два снегопада подряд

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Сегодня, 25 октября, как и сутки назад, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.

Это значит, что в краев течение дня небольшая облачность, без дождей и снега. Утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Воздух +13...+18°C. Вода в Амурском заливе +14°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +12°C.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух +15...+17°C.

В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +17...+19°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +17...+19°C.