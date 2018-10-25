Четверг во Владивостоке будет ветреным, но без дождя
Сегодня, 25 октября, как и сутки назад, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления.
Это значит, что в краев течение дня небольшая облачность, без дождей и снега. Утром местами туман. Ветер юго-западный умеренный. Воздух +13...+18°C. Вода в Амурском заливе +14°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +12°C.
Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный, вечером до сильного. Воздух +15...+17°C.
В Уссурийске небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +17...+19°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Воздух +17...+19°C.