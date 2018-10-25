Восточный военный округ за год раздал 5 тысяч служебных квартир

СЕГОДНЯ 00:49 2018-10-25T05:22:19+03:00

Перспектива получить служебное жилье для многих является важнейшей мотивацией в карьере кадрового военного

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В 2018 году около 5 тысяч военнослужащих Восточного военного округа получили служебные квартиры. Об этом «Комсомольской правде» — Владивосток сообщил руководитель федерального государственного казенного учреждения «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны Андрей Сапунов.

В то же время субсидией на приобретение или строительство жилья обеспечены 636 семей военнослужащих округа. Общая сумма расходов на эту задачу составила 4,01 миллиарда рублей.

Готовое жилье для постоянного проживания в 2018 году получили 44 семьи военнослужащих округа.

Справка КП

ФГКУ «Восточное региональное управление жилищного обеспечения» Минобороны обеспечивает жильем военнослужащих, проходящих военную службу в воинских частях Восточного военного округа, которые дислоцируются в 11 регионах РФ.