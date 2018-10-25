Дождались: отопление во Владивостоке начнут подавать сегодня

СЕГОДНЯ 01:22 2018-10-25T05:21:24+03:00

Дать отопление во все дома в краевой столице должны до 31 октября

Изменить размер текста: A A

В мэрии Владивостока прошло заседание штаба по подготовке города к подаче тепла. Отопительный период во Владивостоке начнётся по плану — в четверг, 25 октября.

Заседание штаба открыл вице-мэр — начальник управления по вопросам топливно-энергетического комплекса Александр Юров. Он отметил, что подготовка подошла к финалу и отопление в приморской столице дадут по плану.

«В этом году мы начинаем отопительный период заблаговременно. Учитывая прогноз погоды и возможное резкое похолодание к концу недели, дожидаться пятидневной среднесуточной температуры +8 градусов и ниже мы не стали, — отметил Александр Юров. — Мы сработаем на опережение, чтобы не выхолодить больницы, детсады и школы».

Учреждения образования, культуры и здравоохранения Владивостока к отопительному периоду готовы на 100%. Также полностью готовы к зиме объекты Приморского водоканала, Оборонэнерго, Дальневосточной распределительной сетевой компании и Дальневосточной генерирующей компании.

Тем временем, специалисты Владивостокского предприятия электросетей устраняют порывы сетей горячего водоснабжения.

«На данный момент у нас осталось менее 30 порывов, — отметил директор МУПВ „ВПЭС“. — Работы идут по плану и завершатся вовремя».

О полной готовности к подаче тепла заявили представители всех районов города. Благоустройство после ремонта на сетях должно завершиться к 5 ноября.

«На период запуска отопления необходимо обеспечить круглосуточное дежурство, включая выходные, во всех ведомствах и в диспетчерских службах. Также важно, чтобы был обеспечен доступ к теплоузлам во всех домах», — завершил заседание штаба Александр Юров.