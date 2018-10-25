Больницу Находки наконец адаптируют для инвалидов

СЕГОДНЯ 01:46 2018-10-25T05:20:32+03:00

Пациенты уже не раз жаловались на то, что в больнице у инвалидов возникают большие проблемы

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Руководитель единороссовского проекта «Единая страна — доступная среда» в составе комиссии провел рейд в стенах медучреждения. Об этом «Комсомольской правде» — Владивосток сообщили в приморском отделении «Единой России».

Приморский координатор федерального проекта ЕР «Единая страна — доступная среда» Дмитрий Поташев проверил пригодность Находкинской городской больницы для инвалидов. Для этого он сам, будучи инвалидом по зрению, принял участие в рейде в составе комиссии из департамента здравоохранения Приморья.

Как сообщил Дмитрий Поташев, ссылаясь на руководство медучреждения, недостающие средства коммуникации для людей с ограниченными возможностями здоровья появятся в больничных стенах до конца года.

«Мы посетили отделение гемодиализа, от пациентов которого к нам поступали жалобы, и проверили доступность и оснащенность медучреждения средствами информирования для маломобильных групп населения. Как заявил главный врач Находкинской больницы, зафиксированные недостатки будут устранены до конца года», — заявил приморский руководитель партийного проекта.