Коммерсантов в Приморье оштрафовали на сотни тысяч за кальмара без документов

СЕГОДНЯ 02:11 2018-10-25T05:19:38+03:00

При осмотре сотрудники Россельхознадзора установили, что на часть товара отсутствовали ветеринарные документы

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Постановлением Управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области за перевозку большой партии морепродуктов без документов крупной рыбодобывающей компании выписали штраф в 300 тысяч рублей.

25 августа на территорию одного из артемовских предприятий в рефрижераторных контейнерах ввезли 51,5 тонну замороженного кальмара.

При осмотре сотрудники Россельхознадзора установили, что на часть товара отсутствовали ветеринарные документы. Был составлен акт о нарушении. По результатам осмотра составили протокол, возбудив административное производство. Поднадзорный товар изъяли и передали на ответственное изолированное хранение.

После предоставления пакета документов рыбодобывающей компанией госинспектор повторно досмотрел продукцию. После этого ограничение на перевозку товара было снято.

В результате предприятие признано виновным и оштрафовано на 300 тысяч рублей.