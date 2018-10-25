2018-10-25T05:18:46+03:00
Спорт

Полицейские Владивостока прославились в Испании

Цветами и благодарностями спортсменов в аэропорту встретили коллеги и близкие
Игорь СОРОКИН
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фото - УМВД по Приморьюфото - УМВД по Приморью
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В Испании завершились VII Европейские игры полицейских и пожарных. Почти две недели тысячи представителей правоохранительных органов из 35 стран боролись за медали и чемпионство.

Из Альхесираса во Владивосток вернулись сотрудники приморской полиции Игорь Крисюк, Станислав Мироненко и Валерий Пермяков. Полицейские из столицы Приморья достойно представили регион на престижных международных соревнованиях. В активе представителей приморской полиции 14 наград, 10 из которых — золото.

В состав российской делегации вошли более 120 сотрудников полиции из разных регионов. Большинство из них стали победителями и призерами. Некоторые из россиян завоевали по несколько наград.

Самыми результативными для россиян стали плавание, стрельба, легкая атлетика и бокс. Представители сборной МВД России завоевали 265 медалей — 160 золотых, 67 серебряных и 38 бронзовых.

В состав сборной России вошел подполковник внутренней службы Игорь Крисюк, начальник отдела профподготовки Управления по работе с личным составом УМВД по Приморью, который завоевал золотую и серебряную медали в соревнованиях по дзюдо в весовой категории до 100 кг.

Пловец Валерий Пермяков, майор, старший оперуполномоченный оперативно-розыскной части по организации госзащиты, завоевал шесть золотых медалей.

В легкоатлетических дисциплинах честь России отстаивал старший сержант Станислав Мироненко из батальона ППС УМВД Владивостока. Он внес в общую копилку российских побед шесть медалей, три из которых — высшей пробы.

Преодолев путь в 13 877 километров, полицейские вернулись в родной Владивосток. Цветами и благодарностями спортсменов в аэропорту встретили коллеги и близкие.

Встречая спортсменов из Альхесираса, коллеги поблагодарили их за вклад в развитие спорта, поздравили с победами, отметив, что они блестяще защитили честь России, продемонстрировали высокий уровень подготовки спортсменов-полицейских и достойно представили Приморье на Европейских играх.

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