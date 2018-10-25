Приморец забыл на месте жуткого ДТП чек из алкомаркета, паспорт и автомобильный номер

СЕГОДНЯ 03:23 2018-10-25T03:24:24+03:00

Машину нашли дальше по трассе - водитель забыл в ней чек на алкоголь и чей-то паспорт. Фото: dps_vl

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Жуткая авария произошла во Владивостоке. На Русском острове пьяный водитель насмерть сбил женщину.

Все произошло минувшим вечером, около 21 часа, в районе поворота на поселок Канал. Toyota Caldina на полном ходу врезалась в идущую по обочине местную 52-летнюю жительницу. Пострадавшая пролетела несколько десятков метров. Она моментально скончалась.

Водитель скрылся с места происшествия. Разбитую легковушку нашли дальше по трассе – в районе остановки «Вертодром». В салоне сильно пахло спиртным. На сиденье валялся чек от купленного алкоголя, а также паспорт. Впрочем, не факт, что документ принадлежал именно водителю. На месте также остался автомобильный номер «Калдины».

Медики не смогли помочь пострадавшей. Фото: dps_vl

Однако на этом история не закончилась. Через некоторое время, когда вокруг места аварии собралась толпа зевак, какой-то мужчина из толпы схватил с земли автомобильный номер – и дал дёру. Судя по всему, это и был виновник ДТП. Задержать его никто не успел: слишком уж неожиданно все произошло. Да и таких чудес дерзости никто не ожидал.

Сейчас негодяя разыскивают работники полиции. Мужчине грозит уголовная статья – и можно не сомневаться, что он ответит про всей строгости закона.

Подобные аварии – не редкость для Приморья. Только за последний месяц в крае произошло несколько жестких «пьяных» аварий. В одном из них погибло три человека. Речь идет о ДТП в Надеждинском районе, где пьяный водитель Toyota Land Cruiser врезался Toyota Town Ace. Все находившиеся во второй машине скончались. Еще одна серьезная авария произошла во Владивостоке.