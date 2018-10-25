Осужденных малолеток окрестили в храме при колонии Приморья

СЕГОДНЯ 03:28 2018-10-25T05:17:42+03:00

Благодаря духовным беседам с отцом Александром воспитанники начинают переосмысливать свои поступки

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В храме Анастасии Узорешительницы Находкинской воспитательной колонии окормляющий учреждение протоиерей Александр окрестил осужденных.

Перед обрядом батюшка побеседовал с девятью воспитанниками о смысле таинства.

Русская православная церковь исходит из того, что приобщение к вере — важный инструмент на пути исправления и ресоциализации несовершеннолетних осужденных.

Благодаря духовным беседам с отцом Александром воспитанники начинают переосмысливать свои поступки и задумываться о правопослушном образе жизни.

Справка КП

Храм Анастасии Узорешительницы открылся на территории колонии в 2015 году. Ранее церковные обряды проводились в молельной комнате учреждения.