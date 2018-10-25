Осужденных малолеток окрестили в храме при колонии Приморья
В храме Анастасии Узорешительницы Находкинской воспитательной колонии окормляющий учреждение протоиерей Александр окрестил осужденных.
Перед обрядом батюшка побеседовал с девятью воспитанниками о смысле таинства.
Русская православная церковь исходит из того, что приобщение к вере — важный инструмент на пути исправления и ресоциализации несовершеннолетних осужденных.
Благодаря духовным беседам с отцом Александром воспитанники начинают переосмысливать свои поступки и задумываться о правопослушном образе жизни.
Справка КП
Храм Анастасии Узорешительницы открылся на территории колонии в 2015 году. Ранее церковные обряды проводились в молельной комнате учреждения.