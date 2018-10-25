2018-10-25T05:16:08+03:00
Происшествия

Борца с коррупцией в Приморье посадили на пять лет за взятки

В Приморье экс-сотрудника полиции осудили за вымогательство взятки в особо крупном размере
Игорь СОРОКИН
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фото из архива авторафото из архива автора
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Ленинский суд Владивостока вынес приговор бывшему сотруднику ОВД. Его обвиняли в покушении на получение взятки в особо крупном размере через посредника.

По версии следствия, в апреле 2017 года старший оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции приморского УМВД через посредника предложил коммерсанту, задолжавшему по банковским кредитам, передать ему полтора миллиона рублей за прекращение розыска.

В апреле 2017 года посредник на встрече с представителем бизнесмена получил для полицейского 150 тысяч рублей и имитирующий миллион рублей муляж. Не подозревающий, что за ним следят, посредник был задержан сотрудниками приморского управления ФСБ.

Органы предварительного следствия наложили арест на банковские счета фигуранта, долю в праве собственности на жилье и гараж.

Материалы уголовного дела на посредника выделены в отдельное производство.

Признав подсудимого виновным, суд назначил ему 5 лет строгого режима со штрафом в 3 миллиона рублей. Кроме этого, суд лишил осужденного права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов сроком на 5 лет, а также звания «старший лейтенант полиции».

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