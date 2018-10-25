Пьяные приморцы утопили 20-летнего земляка
Очень быстро следователь установил причастных к убийству, их задержали полицейские оперативники
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В Шкотовском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 20-летнего парня.
19 октября на берегу реки Шкотовка нашли тело 20-летнего утопленника. Следователь приморского СУ СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «убийство».
Очень быстро следователь установил причастных к убийству, их задержали полицейские оперативники.
По версии следствия, 18 октября на берегу реки Шкотовка в поселке Шкотово пьяные подозреваемые утопили потерпевшего из личной неприязни.
Расследование уголовного дела продолжается, идет комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательств и предъявление обвинения.