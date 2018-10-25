2018-10-25T05:15:19+03:00
Происшествия

Пьяные приморцы утопили 20-летнего земляка

Очень быстро следователь установил причастных к убийству, их задержали полицейские оперативники
Игорь СОРОКИН
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фото из архивафото из архива
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В Шкотовском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 20-летнего парня.

19 октября на берегу реки Шкотовка нашли тело 20-летнего утопленника. Следователь приморского СУ СКР возбудил уголовное дело по статье УК РФ «убийство».

Очень быстро следователь установил причастных к убийству, их задержали полицейские оперативники.

По версии следствия, 18 октября на берегу реки Шкотовка в поселке Шкотово пьяные подозреваемые утопили потерпевшего из личной неприязни.

Расследование уголовного дела продолжается, идет комплекс мероприятий, направленных на закрепление доказательств и предъявление обвинения.

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