2018-10-25T06:04:28+03:00
Общество

Гордума просит признать Владивосток столицей Приморья

Шесть депутатов при голосовании воздержались, 22 — за, таким образом, обращение принято и направлено в краевые структуры
Игорь СОРОКИН
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Депутаты Владивостока на очередном заседании думы города официально обратились к врио губернатора Приморья и Законодательному Собранию с просьбой закрепить за нашим городом статус административного центра Приморского края.

На заседании в четверг собрались 28 депутатов, что вполне достаточно для кворума. Народные избранники рассмотрели проект решения «Об обращении к врио губернатора Приморского края Кожемяко О. Н. и в Законодательное Собрание Приморского края».

Ясность внёс председатель комитета по бюджету налогам и финансам городской думы, профсоюзный лидер Приморья Владимир Исаков:

«Мы просим поддержать инициативу о придании Владивостоку статуса краевой столицы. Сейчас много говорят, что Владивосток должен стать столицей Дальнего Востока. Но сначала он должен стать столицей Приморского края, которой всегда и был, но не по документам».

По словам Исакова, закон о краевой столице подразумевает дополнительное финансирование Владивостока на поддержание международного статуса, на инфраструктуру, на подготовку к Восточному экономическому форуму.

Шесть депутатов при голосовании воздержались, 22 — за, таким образом, обращение принято и направлено в краевые структуры.

Ранее врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что Владивосток давно пора сделать столицей Дальнего Востока вместо Хабаровска. По словам Кожемяко, во Владивостоке стартовали проекты роста Дальнего Востока — Свободный порт и ТОРы, здесь проходит Восточный экономический форум, здесь больше всего генконсульств (третий город после Москвы и Петербурга).

Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития и аппарату полпредства до 1 декабря подготовить полный доклад президенту с технико-экономическим обоснованием.

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