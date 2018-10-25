В Приморье глуповатый бомж пришел в банк с поддельными долларами

СЕГОДНЯ 07:40 2018-10-25T07:40:50+03:00

Следователь возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег»

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Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Артему задержали подозреваемого в сбыте поддельных стодолларовых купюр.

Оперативники установили, что 46-летний мужчина без определенного места жительства сбыл две фальшивки в Артеме.

Одной купюрой мужчина расплатился на городском рынке. Вторую попытался обменять в банке. Экспертиза установила, что обе купюры являются поддельными.

В отделе задержанный признался в содеянном, сообщив, что расплачивался фальшивками, зная, что купюры поддельные. По словам задержанного, банкноты он нашел на улице.

Следователь возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Изготовление или сбыт поддельных денег». Подозреваемый взят под стражу. По его статье арестованному грозит от принудительных работ на срок до 5 лет до лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом до миллиона рублей.

Устанавливается круг потерпевших и свидетелей. Полицейские проверяют причастность фигуранта к аналогичным преступлениям.