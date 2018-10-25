Во Владивостоке водителя-мигранта сняли с маршрута за ролик в соцсетях

СЕГОДНЯ 07:48 2018-10-25T07:49:27+03:00

Своей вины водитель отрицать не стал, пояснив, что таким образом объезжал ямы на дороге

Изменить размер текста: A A

Госавтоинспекция Владивостока проверила размещенный в СМИ и соцсетях видеоматериал, на котором запечатлен момент нарушения Правил дорожного движения водителем автобуса Hyundai Super Aero City на маршруте № 82 «Завод „Варяг“ — Окатовая».

Видеозапись приобщена к материалу расследования.

Установлено, что 24 октября в районе дома № 8 по улице Пихтовая водитель пассажирского автобуса выехал на встречную полосу.

Вскоре сотрудники полиции установили личность водителя автобуса. Им оказался 28-летний уроженец одной из стран Средней Азии. Своей вины водитель отрицать не стал, пояснив, что таким образом объезжал ямы на дороге. К административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения в 2018 году мужчина еще не привлекался.

Водителя привлекли к административной ответственности по статье КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Санкция статьи предусматривает штраф в пять тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от четырех до шести месяцев. Административные материалы переданы в суд.

Полиция благодарит очевидца, заснявшего грубое нарушение Правил дорожного движения.

Справка КП

О преступлениях и правонарушениях приморцы могут сообщить в полицию, позвонив на телефон доверия УМВД по Приморью: 8(423) 240-10-00.