2018-10-25T08:31:11+03:00
Происшествия

Октябрьский ливень обрушится на Владивосток в пятницу

Все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных проливным дождем
Игорь СОРОКИН
Поделиться:
фото из архива Комсомольской Правдыфото из архива Комсомольской Правды
Изменить размер текста:

Из-за смещения фронтальных разделов вечером в пятницу, 26 октября, и в первой половине ночи 27 октября во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный с количеством 15-30 мм осадков за 12 часов и менее.

Осадки сопроводит гроза и сильный порывистый ветер до 25-26 м/с. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе, сославшись на Примгидромет.

Как отметили в мэрии Владивостока, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных проливным дождем. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семь раз роди - один отсиди: жительницу Приморья судят за алименты
Жулики воруют, большегрузы разбивают: Владивосток заменил 300 люков
Во Владивостоке водителя-мигранта сняли с маршрута за ролик в соцсетях
В Приморье глуповатый бомж пришел в банк с поддельными долларами
Гордума просит признать Владивосток столицей Приморья
Пьяные приморцы утопили 20-летнего земляка
Борца с коррупцией в Приморье посадили на пять лет за взятки
Весь район - в дрова: приморцам пообещали помощь в беде с топливом на зиму
Осужденных малолеток окрестили в храме при колонии Приморья
Приморец забыл на месте жуткого ДТП чек из алкомаркета, паспорт и автомобильный номер
Полицейские Владивостока прославились в Испании
Коммерсантов в Приморье оштрафовали на сотни тысяч за кальмара без документов
Больницу Находки наконец адаптируют для инвалидов
Дождались: отопление во Владивостоке начнут подавать сегодня
Восточный военный округ за год раздал 5 тысяч служебных квартир
Четверг во Владивостоке будет ветреным, но без дождя
Завтра во Владивостоке будет так же тепло и солнечно, как сегодня
Лучших почтовиков Приморья наградили в честь 80-летия края
Проект «Поколение М» открыл во Владивостоке фотовыставку мирового уровня
В Ольгинском районе из-за взрыва колеса в ДТП погибла юная пассажирка авто
Во Владивостоке трамвай развернуло на путях
Называется нашёл: в Уссурийске у водителя из Владивостока изъяли свёрток с самодельным наркотиком
64 миллиона вернули, более полутора миллиардов ещё должны
Аэройога на авто: девушка-водитель из Уссурийска улетела в канаву, пытаясь уйти от столкновения
19-летний житель Артёма поплатится за «любовь» с малолеткой
Свыше 16 миллионов победителей лотерей за 9 месяцев 2018 года приобрели выигрышные билеты в отделениях Почты России