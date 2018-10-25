Октябрьский ливень обрушится на Владивосток в пятницу

СЕГОДНЯ 08:31 2018-10-25T08:31:11+03:00

Все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных проливным дождем

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Из-за смещения фронтальных разделов вечером в пятницу, 26 октября, и в первой половине ночи 27 октября во Владивостоке ожидается дождь, временами сильный с количеством 15-30 мм осадков за 12 часов и менее.

Осадки сопроводит гроза и сильный порывистый ветер до 25-26 м/с. Об этом сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе, сославшись на Примгидромет.

Как отметили в мэрии Владивостока, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных проливным дождем. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.

О всех нарушениях в работе городского хозяйства можно докладывать оперативному дежурному ЕДДС города по телефонам 2222-333, 2614-033, 2400-813 (факс).