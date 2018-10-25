2018-10-25T08:51:02+03:00
Общество

Жулики воруют, большегрузы разбивают: Владивосток заменил 300 люков

За минувшую неделю ремонт провели на 16 объектах, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города
Игорь СОРОКИН
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фото - пресс-служба мэрии Владивостокафото - пресс-служба мэрии Владивостока
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С начала года на улицах города установили более 300 люков и решёток дождеприемных камер и смотровых колодцев системы ливневой канализации.

Работы по установке люков и решеток, а также по ремонту и прочистке инженерных коммуникаций ведут во всех районах города специалисты муниципального предприятия «Содержание городских территорий». На прошлой неделе они отремонтировали шесть ливнеприёмных решёток и 10 люков с заменой плит перекрытия и восстановлением асфальтобетонного покрытия.

«Работы проводятся в основном по ночам. Это связано с большим трафиком в местах ремонта. Для установки одного люка специалистам требуется полностью демонтировать крышку колодца вместе с бетонным основанием, установить новую монолитную конструкцию и восстановить асфальтобетонное покрытие», — подчеркнули в управлении дорог и благоустройства.

Также бригады муниципального предприятия «Содержание городских территорий» промыли и прочистили системы ливневой канализации по ул. 60 лет ВЛКСМ, 14а, Борисенко, 54а, Адмирала Макарова, 13, Зои Космодемьянской, 16, Пологой, 46 и другим адресам.

Справка КП

С начала года бригады дорожных служб Владивостока прочистили и промыли около 6,5 километров ливневки. Работы идут как во время осадков, так и по плану.

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