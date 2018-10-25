Семь раз роди - один отсиди: жительницу Приморья судят за алименты

СЕГОДНЯ 09:42 2018-10-25T09:43:02+03:00

Суд может назначить горе-матери лишение свободы на срок до года

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В отделе судебных приставов по Пограничному району Приморья на исполнении находилось семь производств на гражданку М. о взыскании алиментов на семерых детей.

Зная о решении суда, безответственная мать не выплачивала алименты своим детям, не являлась в отдел приставов. Кроме того, неплательщица не раз привлекалась к уголовной ответственности по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Несмотря на это, гражданка М. не сделала никаких выводов. Забыв о материнских обязанностях, она продолжила копить долг по алиментам. В результате он достиг 729 тысяч рублей.

Дознаватель отдела приставов по Пограничному району возбудил уголовное дело. Однако на момент расследования пятеро из детей достигли совершеннолетия и отозвали исполнительные документы. Так, на исполнении осталось два исполнительных производства. При этом все дети очень дружны между собой, несмотря на то, что воспитывались опекунами в разных семьях.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Суд может назначить горе-матери лишение свободы на срок до года.