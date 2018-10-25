Судимый за «резиновую квартиру» приморец взялся за старое

СЕГОДНЯ 10:49 2018-10-25T10:49:26+03:00

С мая по август 2018 года 39-летний житель Уссурийска поставил на миграционный учет 23 гражданина Узбекистана

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Полицейские выявили факт фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев в Уссурийске.

Во время оперативной профилактики сотрудники отдела по вопросам миграции вместе с участковым выявили в Уссурийске факт незаконной постановки на учет приезжих из Узбекистана.

Установлено, что с мая по август 2018 года 39-летний житель Уссурийска поставил на миграционный учет 23 гражданина Узбекистана, тем самым обеспечив им временную регистрацию по месту жительства. Однако реальной возможности проживания по адресу он им не предоставил.

Иностранцы пользовались этой возможностью, чтобы избежать административной ответственности за нарушение порядка пребывания в России. Установлено, что за услуги мужчина получал по 700 рублей с каждого гражданина.

Кроме того, установлен рецидив преступления: ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности и осужден за организацию «резиновой квартиры».

Мужчина признался в содеянном. У него отобрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Дознаватели возбудили уголовное дело статье УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранца или лица без гражданства». Для владельцев «резиновых квартир» кодексом предусмотрено до 3 лет лишения свободы.