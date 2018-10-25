Моряки-тихоокеанцы обменялись боевым опытом с китайцами

СЕГОДНЯ 11:07 2018-10-25T11:07:55+03:00

После выхода из Циндао боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС НОАК провели в Жёлтом море двустороннее учение

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Сегодня отряд кораблей Тихоокеанского флота — флагман ТОФ ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» — завершил деловой заход в китайский порт Циндао.

За это время командир отряда контр-адмирал Эдуард Михайлов и командиры кораблей посетили с визитами вежливости командующего Северным флотом Народно-освободительной армии Китая и руководство Циндао.

Также состоялись взаимные посещения российскими и китайскими моряками боевых кораблей. За это время стороны обменялись опытом, полученным на тренировках по борьбе за живучесть корабля, поисково-спасательных работах и учениях по ликвидации последствий радиационного, химического и биологического заражения.

В рамках делового захода моряки России и Китая провели товарищеские встречи по баскетболу и соревновались в перетягивании каната.

После выхода из Циндао боевые корабли Тихоокеанского флота и ВМС НОАК провели в Жёлтом море двустороннее учение, где отработали совместное тактическое маневрирование и организацию связи.

Как уже сообщала «Комсомольская правда» — Владивосток, корабли ТОФ отправились в дальний трехмесячный поход из Владивостока 1 октября. За это время они провели ряд частных учений и тренировок в море, а также посетили порты Японии и Южной Кореи.