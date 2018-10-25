Олег Кожемяко обвинил чиновников Владивостоке в войне против горожан

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-25T11:28:02+03:00

Никто из чиновников города до сих пор не встретился с людьми по вопросу реконструкции и расширения детского сада

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Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко жестко раскритиковал действия властей Владивостока по строительству детсада в районе улицы Постышева, 5.

По словам руководителя инициативной группы Дмитрия Козлова, подготовка к строительству детсада продолжается.

«Под вырубку попадает хвойная аллея, перекрывается межквартальный проезд, нет парковок. Наши предложения оставить детсад в старых границах и предложения альтернативных мест для социального объекта по-прежнему не услышаны городскими властями», — рассказал общественник.

Заслушав представителей мэрии и инициативной группы микрорайона, врио губернатора остался крайне недоволен.

«Вы почему до сих пор не встретились с жителями и продолжаете морочить голову всем? Почему пытаетесь любыми путями реализовать там этот проект?! Там устойчивая парковая зона, зачем там вырубать что-то? Этому микрорайону лет 50, и нет большого роста населения, так для чего строить здесь детсад на 350 мест. У вас проблемы в Снеговой Пади, где на 1,5 тысячи квартир один детсад, туда и поставьте его. Вы зачем воюете с жителями? Ваша задача делать их жизнь комфортнее, а не создавать проблемы, навязывая людям ненужные проекты», — заявил Олег Кожемяко.

Чиновники пообещали врио губернатора, что до конца недели встретятся с жителями и откорректируют проект с учетом их пожеланий.

Олег Кожемяко поручил подготовить план по использованию помещений, в которых можно разместить детсады.

«Займитесь детскими садами, особенно там, где идут стройки. Учитывайте социальную инфраструктуру при строительстве. И мнение жителей должно быть обязательным при подобных решениях», — обозначил он.