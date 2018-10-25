Глава Приморья пообещал переформатировать медицину

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-25T13:24:31+03:00

Олег Кожемяко подчеркнул, что поликлиники должны быть в каждом отдаленном микрорайоне

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В отдаленных микрорайонах Владивостока должны быть свои поликлиники, считает врио губернатора края Олег Кожемяко.

На встрече главы региона с главврачами Приморья и.о. главного врача Владивостокской поликлиники №3 Маргарита Назарова обратилась к Олегу Кожемяко с просьбой предусмотреть новые медучреждения в отдаленных районах столицы Приморья.

«Наша поликлиника обслуживает почти 50 тысяч человек в отдаленных районах Владивостока. Но для жителей строящихся 71-го микрорайона и Зеленого угла не предусмотрены помещения для медучреждений, поэтому и им приходится ездить к нам», — пожаловалась она.

Олег Кожемяко подчеркнул, что поликлиники должны быть в каждом отдаленном микрорайоне.

«Нужно переговорить со строителями о выкупе первого этажа, и сделать его частично под поликлинику, офис для участкового врача, помещение для диагностики. Таким образом, мы приблизим медицину к населению», — заявил он.

Глава Приморья добавил, что учреждения здравоохранения в крае будут строиться уже в новом формате.

«Наша задача — сделать удобные поликлиники, чтобы даже ожидание врача было комфортным. К техническому заданию нужно подходить грамотно и взвешенно», — обозначил Олег Кожемяко.