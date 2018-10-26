2018-10-26T01:37:22+03:00
Общество

В Приморье снова зарядили дожди

Бабье лето было коротким
Софья КУЧИНА
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Фото: Youtube.comФото: Youtube.com
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Сегодня, 26 октября, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах ливни, возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +11...+16°C. Температура воды в Амурском заливе +14°C, в заливе Посьета +12°C, в бухте Находка +12°C.

Во Владивостоке облачно, небольшой, со второй половины дня умеренный, вечером сильный дождь. Ветер юго-восточный сильный, утром умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

В Уссурийске облачность, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер южный утром слабый, днем умеренный до сильного. Температура воздуха +12...+14°C.

В Находке облачно, небольшой, временами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, со второй половины дня сильный. Температура воздуха +12...+14°C.

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