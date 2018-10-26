На роковой трассе Седанка-Патрокл авария унесла жизнь мотоциклиста

СЕГОДНЯ 01:38 2018-10-26T02:08:29+03:00

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Крупная авария опять произошла на трассе Седанка-Патрокл. В результате происшествия погиб мотоциклист, ссобщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».

Фото: "Экипажи ДПС".

Nissan Wingroad ехал по правой полосе, а Toyota Mark II по левой в сторону Патрокла, когда в Nissan врезался сзадиидущий мотоциклись. От удара универсал откинуло на левую полосу и он врезался в леера. В этот момент в него врезалась сначала Toyota, а затем и второй мотоцикл.

Первый мотоциклист , спровоцировавший ДТП, погиб на месте, второй отделался ушибами. О состоянии водителей автомобилей информации не. Подробности уточняются.