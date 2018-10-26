Мокрый снег и дождь ждёт приморцев уже в понедельник

СЕГОДНЯ 03:29 2018-10-26T03:29:56+03:00

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Главный синоптик Приморья – Борис Кубай сообщил что уже совсем скоро наш край могут накрыть снегопады. Согласно прогнозу погоды, уже сегодня во второй половине дня зарядят дожди, которые к вечеру только усилятся. В ночь на субботу на юге края из-за холодного фронта загремят переливы грома. Они распространятся с юга на север, поэтому на горных перевалах выпадет мокрый снег с дождём. Осадки прекратятся днём 27 октября, но уже вечером 27 и в ночь на 28 выпадет небольшой снег в северных и центральных районах.

Вечером 28 октября к Приморью снова может подойти циклон с дождём, но с середины ночи на понедельник, 29 октября, дождь может перейти в снег. До утра снег распространится на всю территорию Приморского края. На юге снег прекратится днём 29 октября. В северных районах края снег продолжить валить ещё и 30 и 31 числа.

По прогнозам синоптиков, в первый день новой недели, 29 октября, Приморский край окажется под влиянием циклона, который переместится с Жёлтого моря на Японское.

Если траектория циклона пройдёт южнее Приморья в сторону острова Хоккайдо, то больших проблем с осадками ждать не придётся. Однако если территорию накроет северная, холодня часть циклона и она сместится вдоль пбережья, то приморцам придётся мокнуть и мёрзнуть под снегом с дождём.

В любом случае, Примгидромет предупреждает автомобилистов о повышенной опасности и просит не пользоваться машинами в эти дни, а также воздержаться от междугородних поездок.