В Артёме задержали юного наркосбытчика

СЕГОДНЯ 04:55 2018-10-26T04:55:39+03:00

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В Артёме задержали семнадцатилетнего наркоторговца. Как сообщила пресс-служба УМВД Приморья, сотрудники наркоконтроля остановили молодого человека просто для проверки, а обнаружили в его карманах 12 свёртков с подозрительным содержимым. Оперативнр-следственная группа прибыла на место, у парнишки изъяли загадочное вещество, а самого его доставили в отделение.

Экспертиза показала, что изъятое – синтетический наркотик. Находка вытянула на 4,6 граммов, такой вес классифицируется как крупный размер. Сам наркоделец признался, что собирался сделать по городу закладки со своим товаром.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Несовершеннолетнему бизнесмену грозит лишиться свободы на срок до восьми лет.