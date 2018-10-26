2018-10-26T05:08:50+03:00
Общество

Почта России в Приморье приглашает отправить Деду Морозу поздравление с днем рождения

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Ко дню рождения главного новогоднего волшебника, который отмечается 18 ноября, Приморский филиал Почты России и Молодежный ресурсный центр Владивостока проводят конкурс на лучшее поздравление для Деда Мороза.

К участию приглашаются дети и подростки из Приморья в возрасте до 17 лет. На конкурс принимаются поздравления, написанные от руки на почтовых открытках с обратным адресом отправителя. При этом открытки могут быть как готовые (изготовленные в типографии), так и ручной работы. Участники сами придумывают и пишут на открытке поздравительные слова Деду Морозу.

Акция по сбору поздравлений проводится во Владивостоке, Арсеньеве, Дальнереченске, Находке, Спасске-Дальнем, Уссурийске, а также в Кавалерово, Пограничном, Камне-Рыболове и Хороле. В клиентских залах центральных почтовых отделений городов установлены специальные ящики, куда можно опустить почтовую открытку и стать участником конкурса на лучшее поздравление для Деда Мороза.

Принять участие в конкурсе можно и в социальной сети Instagram. Пост должен содержать фотоснимок поздравления и хештеги: #поздравьдедамороза #дедуморозуизприморья #почтароссии #мрцвл.

Итоги конкурса будут подведены 12 ноября. Авторы лучших работ получат призы и подарки.

Все желающие также могут направить послания Деду Морозу на официальный адрес: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза, наклеив на письмо или открытку почтовую марку. Свой индекс можно узнать на сайте pochta.ru.

18 ноября на родине Деда Мороза в Великом Устюге, где по традиции состоятся праздничные мероприятия в честь дня его рождения, сотрудники Почты России вручат Дедушке лично поздравления от самых преданных его поклонников – детей и их родителей.

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