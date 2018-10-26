2018-10-26T05:26:44+03:00
Общество

В 24 тоннах красной икры Россельхознадзор нашёл золотистого стафилококка

Опасная бактерия может вызвать тяжелейшие отравления
Софья КУЧИНА
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Фото: https://www.retail-loyalty.orgФото: https://www.retail-loyalty.org
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Россельхознадзор обнаружил золотистого стафилококка в крупной партии красной икры. Как сообщила пресс-служба ведомства, специалисты «Приморской межобластной ветеринарной лаборатории» исследовали мороженую горбушу в ястыках (плёнка-мешок для икры). Анализ показал, что в 24, 4 тоннах морского деликатеса содержится опасная бактерия, которая может вызвать тяжелейшие пищевые отравления. Как говорится в сообщении, скорее всего продукция заразилась и—за несоблюдении правил хранения и приготовления.

Инфомацию о нарушении уже передали в госсистему «Веста», Центральный аппарат Россельхознадзора и территориальные управления организации.

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