2018-10-26T05:30:59+03:00
Происшествия

Поломка микроавтобуса едва не стоила жизни приморцу

Он крайне неудачно припарковал свой автомобиль
Пётр КАМУШКИН
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Хозяин микроавтобуса очень неудачно бросил свою машину. Фото: dps_vlХозяин микроавтобуса очень неудачно бросил свою машину. Фото: dps_vl
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Приморье отметилось очередной жесткой автомобильной аварией. В Наджединском районе, недалеко от Шмидтовки, столкнулись грузовик и микроавтобус.

Все произошло в минувший четверг. Микроавтобус Toyota Lite Ace сломался – и его водитель остановился на обочине дороги. Сделал он это не совсем по правилам. Во-первых, автомобиль частично стоял на проезжей части. Во-вторых, знака аварийной остановки хозяин «Лит Айса» не выставил. Учитывая, что место поломки было довольно опасным – возле закрытого поворота – не удивительно, что все закончилось ДТП.

Через некоторое время в микроавтобус на полном ходу врезался грузовик. Его водитель не увидел стоящие на обочине авто из-за идущего впереди джипа. Хозяин грузового авто просто не успел вовремя среагировать на стоящую у обочины машину. Времени заторомозить у него не было.

В результате мощного удара «Тойота» улетела в кювет. Она превратилась в гору металла. Ее хозяин получил серьезные травмы. Прибывшие на место аварии медики увезли его в больнице. Мужчине повезло: при таком столкновении он вообще мог лишиться жизни. Сейчас в деталях происшествия разбираются работники полиции. Вероятнее всего, виновником аварии станет водитель «Лит Айса». Он, по большому счету, сам стал виновником своего несчастья.

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