2018-10-26T07:19:28+03:00
Происшествия

15 лет «строгача» получил папаша-совратитель из Приморья

Пока мать его детей лечилась в другом городе, он воспользовался ситуацией и развлекался с дочерьми
Софья КУЧИНА
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Фото: http://www.playcast.ru/view/Фото: http://www.playcast.ru/view/
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Во Владивостоке дождался своего приговора отец-насильник. Как установили в судебном заседании, на протяжении полугода он совершал иные действия сексуального характера со своими дочками-детсадовками. Таким образом негодяй развлекался, пока мать его детей лечилась в другом городе.

Однако женщина скоро обо всём узнала: сначала на нестандартное поведение малышек пожаловалась воспитатель из садика. Всё прояснилось окончательно после сообщения кризисно-адаптационного центра, куда она обратилась за помощью.

Горе-папочка свою вину не признал. Более того, он заявил, что таким образом супруга мстит ему за несложившуюся семейную жизнь, органы предварительного следствия идут у неё на поводу, а всё уголовное дело – только их фантазия.

Однако эти слова действия не возымели: подсудимого признали виновным по статье «Иные действия сексуального характера, совершённые в отношении малолетних». Теперь мужчину ждут долгие 15 лет в исправительной колонии строгого режима.

Приговр в законную силу не вступил.

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