Форточник из Владивостока ограбил квартиру, не разбудив хозяйку

СЕГОДНЯ 08:53 2018-10-26T08:53:15+03:00

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Во Владивостоке скоро пройдёт суд над воришкой, который обокрал квартиру, пока её хозяйка спала.

В августе 2018 года мужчина ночью шёл мимо жилого дома на Второй речке. Увидев, что окошко одной из квартир на первом этаже приоткрыто, он в него залез. Хозяйка квартиры находилась дома, но, очевидно, очень крепко спала, раз не услышала как неизвестный забрал с собой два её сотовых телефона, и был таков. Место преступления ночной гость покинул, к слову, тем же путём.

Следствие установило, что ушлым форточником оказался 25-летний ранее судимый житель Владивостока. Похищенные вещи обнаружили в его квартире и вернули потерпевшей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд на рассмотрение.