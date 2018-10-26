2018-10-26T08:53:15+03:00
Общество

Форточник из Владивостока ограбил квартиру, не разбудив хозяйку

Парень залез в квартиру на первом этаже, прихватил пару телфончиков и тихонь ушёл
Софья КУЧИНА
Поделиться:
Фото:https://ptzgovorit.ru/newsФото:https://ptzgovorit.ru/news
Изменить размер текста:

Во Владивостоке скоро пройдёт суд над воришкой, который обокрал квартиру, пока её хозяйка спала.

В августе 2018 года мужчина ночью шёл мимо жилого дома на Второй речке. Увидев, что окошко одной из квартир на первом этаже приоткрыто, он в него залез. Хозяйка квартиры находилась дома, но, очевидно, очень крепко спала, раз не услышала как неизвестный забрал с собой два её сотовых телефона, и был таков. Место преступления ночной гость покинул, к слову, тем же путём.

Следствие установило, что ушлым форточником оказался 25-летний ранее судимый житель Владивостока. Похищенные вещи обнаружили в его квартире и вернули потерпевшей.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд на рассмотрение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
И сам чёрт не брат: житель Артёма «под мухой» зарезал родную бабушку
15 лет «строгача» получил папаша-совратитель из Приморья
В 24 тоннах красной икры Россельхознадзор нашёл золотистого стафилококка
Поломка микроавтобуса едва не стоила жизни приморцу
Почта России в Приморье приглашает отправить Деду Морозу поздравление с днем рождения
В Артёме задержали юного наркосбытчика
Мокрый снег и дождь ждёт приморцев уже в понедельник
На роковой трассе Седанка-Патрокл авария унесла жизнь мотоциклиста
В Приморье снова зарядили дожди
Глава Приморья пообещал переформатировать медицину
Олег Кожемяко обвинил чиновников Владивостоке в войне против горожан
Моряки-тихоокеанцы обменялись боевым опытом с китайцами
Судимый за «резиновую квартиру» приморец взялся за старое
Семь раз роди - один отсиди: жительницу Приморья судят за алименты
Жулики воруют, большегрузы разбивают: Владивосток заменил 300 люков
Октябрьский ливень обрушится на Владивосток в пятницу
Во Владивостоке водителя-мигранта сняли с маршрута за ролик в соцсетях
В Приморье глуповатый бомж пришел в банк с поддельными долларами
Гордума просит признать Владивосток столицей Приморья
Пьяные приморцы утопили 20-летнего земляка