И сам чёрт не брат: житель Артёма «под мухой» зарезал родную бабушку
Тело старушки он закопал в гараже
Фото: https://enigma-project.ru/sonnik/nozh-v-rukax
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Приморские следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело, потрясающее своей жестокостью.
28-летний житель Артёма зарезал родную бабушку, после чего вынес тело 69-летней старушки в соседний гараж и там закопал. Неизвестно, что именно стало причиной нападения, но понятно одно: множество ударов он нанёс родному человеку, будучи мертвецки пьяным.
Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы обвинить «внучка» в убийстве. Дело направлено в суд на рассмотрение по существу.