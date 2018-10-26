И сам чёрт не брат: житель Артёма «под мухой» зарезал родную бабушку

СЕГОДНЯ 09:55 2018-10-26T09:26:40+03:00

Тело старушки он закопал в гараже

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Приморские следователи направили на рассмотрение в суд уголовное дело, потрясающее своей жестокостью.

28-летний житель Артёма зарезал родную бабушку, после чего вынес тело 69-летней старушки в соседний гараж и там закопал. Неизвестно, что именно стало причиной нападения, но понятно одно: множество ударов он нанёс родному человеку, будучи мертвецки пьяным.

Следствие собрало достаточно доказательств, чтобы обвинить «внучка» в убийстве. Дело направлено в суд на рассмотрение по существу.