2018-10-26T11:02:12+03:00
Общество

Во Владивостоке на Светланской девушку зажало в расплющенном джипе

Виновница ДТП решила проскочить на красный
Софья КУЧИНА
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Фото: "Экипажи ДПС"Фото: "Экипажи ДПС"
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Массовая авария заблокировала движение по центральной улице Владивостока, об этом сообщил инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».

Фото: "Экипажи ДПС"

Фото: "Экипажи ДПС"

Согласно сообщению, Suzuki Escudo ехал с Луговой по Светланской, а Isuzu Bighorn и Toyota Noah спускались с Шефнера. Когда для внедорожника и микроавтобуса загорелся «зелёный», водитель Eskudo решил «проскочить» и не затормозил на запрещающий. На всей скорости джип влетел в Bighorn. Тот, в свою очередь, отлетел в Noah.

Фото: "Экипажи ДПС"

Фото: "Экипажи ДПС"

По словам очевидцев, за рулём Suzuki была девушка, от удара её машину практически расплющило. Саму виновницу ДТП зажало в авто. На месте работали спасатели и полиция. Подробности произошедшего устанавливаются.

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