Во Владивостоке на Светланской девушку зажало в расплющенном джипе
Массовая авария заблокировала движение по центральной улице Владивостока, об этом сообщил инстаграм-паблик «Экипажи ДПС».
Фото: "Экипажи ДПС"
Согласно сообщению, Suzuki Escudo ехал с Луговой по Светланской, а Isuzu Bighorn и Toyota Noah спускались с Шефнера. Когда для внедорожника и микроавтобуса загорелся «зелёный», водитель Eskudo решил «проскочить» и не затормозил на запрещающий. На всей скорости джип влетел в Bighorn. Тот, в свою очередь, отлетел в Noah.
Фото: "Экипажи ДПС"
По словам очевидцев, за рулём Suzuki была девушка, от удара её машину практически расплющило. Саму виновницу ДТП зажало в авто. На месте работали спасатели и полиция. Подробности произошедшего устанавливаются.