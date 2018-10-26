2018-10-26T11:41:23+03:00
Происшествия

На Снеговой ребята в масках и с пистолетом украли у бизнесмена из Китая 3,5 миллиона рублей

Мужчины знали, что их потенциальная жертва всегда держит деньги при себе
Софья КУЧИНА
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Фото: http://rusvesna.su/news/1463596301Фото: http://rusvesna.su/news/1463596301
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Во Владивостоке двое сводных братьев скоро отправятся в колонию строгого режима за дерзкое ограбление гражданина КНР.

Как установили в суде, весной 2017 года они с ещё одним знакомым надели чёрные шапки с прорезями, чтобы скрыть лица, взяли заряженный пистолет Макарова и притаились за контенерами на овощной базе по улице Снеговая. Мужчины знали, что оптовая торговля фруктами здесь ведётся за наличные и что их потенциальная жертва всегда держит деньги при себе.

Когда предприниматель к ним приблизился, они на него напали, угрожая пистолетом. Тот бросил коробку с деньгами, попытался убежать в сторону склада, но свалился от удара по голове – один из нападавших постарался. После этого грабители прихватили заветную коробку с деньгами и скрылись. Оказалось ,что в ней находилось почти 3,5 миллиона рублей.

Родственникам суд назначил 9, 5 и 8,5 лет исправительной колонии строгого режима, а также взыскал с виновных 3 миллиона 460 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Третьего преступника всё ещё ищут.

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