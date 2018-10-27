2018-10-27T02:49:00+03:00
Общество

Погода в Приморье на 27 октября: в крае небольшие осадки в виде дождя и снега

Погоду в Приморье сегодня определяет циклон с фронтальными разделами, местами небольшие и умеренный осадки
Василий ПОЛИКАРПОВ
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..Фото: "КП" Архив
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Сегодня, 27 октября, погоду в Приморье определяет циклон с фронтальными разделами. В крае переменная облачность, местами небольшие и умеренный осадки (дождь, местами со снегом). На северо-востоке дождь, утром местами сильный. В отдельных районах гололедные явления. Ветер юго-западный, западный сильный. Температура воздуха +2...+13°C.

Во Владивостоке переменная облачность, возможен слабый дождь с вероятностью 30 %. Ветер северо-западный сильный, утром умеренный до сильного. Температура воздуха +8...+10°C.

В Уссурийске переменная облачность, возможны небольшие осадки с вероятностью 40 %. Ветер северо-западный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

В Находке облачно, небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный сильный, утром умеренный до сильного. Температура воздуха +9...+11°C.

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